Deneme tohumlarının ilk hasadı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılından bu yana, İstanbullu çiftçilere destek oluyor. 2020 yılında destek verilen çiftçi sayısı 693 iken, bu sayı, bugün itibari ile bitkisel üretimde 4.660, hayvansal üretimde 2.003, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta 1.300 olmak üzere toplam 8.401 üreticiye ulaştı. İBB, destek kapsamında; İstanbul’un iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayacak, verimi yüksek fide ve tohum denemelerini de İstanbullu çiftçilerin oluruyla, bazı tarlalarda gerçekleştirdi.