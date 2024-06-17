Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayete ilişkin Edirne’de yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran günü denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının Sedef Güler olduğu tespit edilirken, cinayete ilişkin Fırat B. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O.Ö. isimli şüphelinin serbest bırakıldığı olaya ilişkin firari şüpheli Yavuz Güngör ise Edirne’de yakalanmıştı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli Güngör, önce Edirne Adliyesi’ne, daha sonra da İstanbul’daki Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Yavuz Güngör adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.