Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan boykota devam çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazını kıldırdı. Fetvasında İsrail’in Filistin’e yönelik katliamı üzerine boykota devam çağrısında bulunan Erbaş, “Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuz dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Ramazan’ın ilk cuma namazını kılmak için Fatih Camii’ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma namazını kıldırdıktan sonra fetva verdi.

“Aklın orucu, Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir”

Mihraba çıkarak fetva veren Ali Erbaş, “Oruç, sadece midemizi aç ve susuz bırakmak değildir. Oruç, aklımıza, ruhumuza ve bütün organlarımıza tutturulduğu zaman gerçek anlamına, gerçek manasına kavuşur. İşte o zaman oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze sükunet verir. Aklın orucu, Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir. İnsanı değersizleştiren her kötü düşünceden uzak durmaktır” dedi.

“Bir Müslümanın başına gelen bir sıkıntı ve zulüm bütün müminlerin, Müslümanları rahatsız etmeli”

İsrail’in Filistin’e yönelik katliamını kınayan Erbaş, “Büyük nimetler içinde Ramazanımızı idrak ederken Gazze’de, Filistin’de bombalar altında can veren şehitlerimizi unutmamaktadır. Orada gazi olan, yaralı olan kardeşlerimizi unutmamaktır. Yurtları, vatanları için, evleri - barkları için mücadele eden şehitleri unutmamaktır. Onlara elimizle yapabileceğimiz ne varsa yapmak. Dilimizde yapabileceğimiz ne varsa yapmak, kalbimizde dualarımızla eksik etmemektir. Onların başarısı için elimizden, dilimizden, kalbimizden gelen her şeyi yapmaktır. İşte öyle oruç tutarsak rabbimiz oruçlarımızı kabul eder. Yoksa duyarsız bir müminin tutmuş olduğu oruçlar, yapmış olduğu ibadetlerden mutlaka sorulacaktır. Müminler bir vücut gibidir. Vücudun uzuvları ne zaman nerede sıkıntı yaşarsa vücudun tamamı bundan rahatsız olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başına gelen bir sıkıntı ve zulüm bütün müminlerin, Müslümanları rahatsız etmeli” şeklinde konuştu.

“Boykotlara devam edelim”

Fetvasında boykota devam çağrısı yapan Erbaş, “Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuz dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım. Boykotlara devam edelim. Önümüzdeki pazartesi Çanakkale Zaferinin 109’uncu yıldönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale, şanlı ecdadımızın 7 düvele İstiklal ve İstikbal mücadelesi verdiği bir yerdir. Kahraman milletimiz bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de akınlara dur demiştir” ifadelerini kullandı. Fetvanın ardından Ali Erbaş, dua ederek cemaate namazı kıldırdı.