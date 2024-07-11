Dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ’da dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı uyuşturucu ile yakalandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, halkın emniyet ve huzurunun tesisine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde durdurdukları O.K. ve E.M. isimli şüphelilerin üst ve eşya aramasında 6 parça halinde 1.9 gram metamfetamin, 1 adet beyaz peçeteye sarılı 2.6 gram bonzai, 1 adet şeffaf naylona sarılı 3.8 gram bonzai, 11 adet suboxone ibareli sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 1 adet paketlemede kullanılan makas, 7 parça halinde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirdiler.

Ayrıca O.K. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, ’Kişinin Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Gözaltına alınan O.K. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Saray Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer zanlı ise serbest bırakıldı.