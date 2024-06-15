Dolunun vurduğu alanlarda hasar tespit çalışması yapılıyor

Kırklareli’nde dün etkili olan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Vali Birol Ekici’de zarar gören alanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Kırklareli’nde sağanak yağış ile başlayan ve dolu olarak devam eden yağışla birlikte birçok köy ve beldelerde hasar oluştu. Hasar gören Üsküp beldesi, Hacıfaklı, Üsküpdere, Kızılcıkdere, Kavakdere Asılbeyli, köylerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Vali Birol Ekici’de zarar gören yerlerde vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Ekici, sahada ekiplerin çalıştığını belirterek, ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri zarar gören alanları tespit ederek tutanak düzenlendi.

Hasar alan yerlerden biri olan Üsküpdere köyünde de ekili alanlar araçlar, evler zarar gördü.

Aracı, evi, ve ekili alanları zarar göre Samim Tatar, yumurta büyüklüğünde dolunun yağdığını aktardı. Tatar, biranda bastırdığını dile getirerek “Gök gürültüsü ile beraber hava bozdu. En az yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu bütün ağaçları kırdı sanki tufan gibi. Dışarı çıkamayacak şekilde yağdı bir anda bastırdı. Ekili alanlarım kırıldı evim arabam hasar gördü. Damlama şekilde yaptığımız sulama borularımızın hepsi kırıldı” dedi.

Çok korktuklarını ifade eden Tatar, “Ev sanki başımıza yıkılacak gibi oldu. Köydeki diğer arkadaşların çoğunun evini su bastı. Çatılar kiremitler kırıldı onun için evin içine su aktı, yumurta büyüklüğünde dolu” diye konuştu.