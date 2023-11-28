Doruk Bulut aday adaylğını açıkladı

"Silivri'de doğan, Silivri'de büyüyen ve Silivri için yıllardır hizmet eden, Silivri'nin ve CHP'nin öz evladı olarak karşınıza çıkmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Bulut, "Şimdi sizlerle birlikte yeni bir yolun başındayız. Hayalini kurduğumuz güçlü bir Silivri için, bu topraklara sahip çıkmak için, bu topraklarda yaşayan tüm hemşerilerimize sahip çıkmak için büyük bir yola çıkıyoruz. 81 ilden vatandaşımızın yaşadığı Silivri'miz için yeni ve güzel bir sürecin kapılarını aralıyoruz. Hemşerilerimize hayalimizdeki güçlü Silivri'yi anlatacağız. Yeniden iktidar hedefimize ulaşmak için kararlı bir çaba içinde olacağız. Silivri için yapacağımız çalışmalarda hemşerilerimiz sürecin devamlı içerisinde olacaklar. Milletimizin talep ve isteklerini esas alacağız. Silivri'nin köyleri, beldeleri, sokakları bizim, meydanları bizim. Milletimizle buluşacağız, hayallerimizi anlatacağız. Güçlü bir Silivri için hep birlikte çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Silivri Belediye Başkanlığına aday olduğumu hepinize ilan ediyorum. Silivri Belediyesine CHP bayrağını yeniden dalgalandırmak için, kendimi önce Allah'a, sonra milletimize, sonra örgütümüzün vicdanına emanet ediyorum. Yolumuz açık olsun Silivri" şeklinde konuştu.