DOSAB'da faaliyet gösteren firma, elektriğini kendi üretecek

Türkiye’nin enerji sektöründe TSE belgeli ilk ve tek firması olan Tek Enerji, fabrikaların çatılarını güneş panelleri ile donatmaya devam ediyor. Firma, DOSAB’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 500 kW güç üreten GES kurulumu yaparak 792 ağacın kurtarılmasını sağladı.

Tek Enerji güneş panelleri ile fabrikalar enerjilerini güneşten almaya devam ediyor. Tüm çatı tiplerine uygun yenilenebilir enerji çözümleri sunan firma, yoğun talep ile birlikte birçok fabrikayı güneş enerji santrali (GES) ile tanıştırdı.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, artan enerji maliyetlerinin gölgesinde, yeşil enerji yatırımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlattı. Çevre dostu çözüm önerileri ve hayata geçirdikleri projeler ile temiz bir geleceğe katkı sağladıklarını da vurgulayan İbrahim Şahintaş, “Günümüzde enerji ihtiyacı giderek artarken, güneş enerjisi sistemleri sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı sunuyor. Bu sistemler, doğal kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmamıza imkan tanırken, aynı zamanda karbon ayak izini azaltmamıza yardımcı oluyor. Güneş enerjisi projelerimizle sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, çevremize duyduğumuz sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Çevre dostu ürünler ve sürdürülebilir projelerle temiz bir geleceğe katkıda bulunmanın yanı sıra iş dünyasına da enerji maliyetlerindeki artışa karşı etkili bir çözüm sunuyoruz." dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını da GES ile buluşturduklarını belirten İbrahim Şahintaş, bu sayede firmanın kendi elektriğini üreterek tasarruf elde ettiğini kaydetti. Şahintaş, “DOSAB’da faaliyet gösteren firmamızın çatısında bin 27 adet panel kullanarak 500 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Kurduğumuz GES ile firma, yılda 282 bin 450 kilogram karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve 792 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok yerinde hayata geçirdiği projelerle iz bırakmaya devam ettiklerine de dikkati çeken Şahintaş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatılarına güneş enerji santrali kurmayı sürdüreceklerini dile getirdi.