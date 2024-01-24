DowAksa, Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzaladı

Dünyanın önde gelen karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, CEO Destek Beyanı’na imza atarak BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne bağlılığını ve desteğini resmileştirdi.

Faaliyetlerini sürdürürken toplumsal gelişim, ekonomik kalkınma ve çevresel etki dengelerini hassasiyetle göz önünde bulunduran DowAksa, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin imzacısı oldu. Şirketin Yalova kampüsünde gerçekleştirilen törende DowAksa CEO’su Massimo Rebolini, CEO Destek Beyanı’nı imzalayarak, Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’ne bağlılıklarını resmileştirdi. Şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki mükemmeliyet merkezi haline gelme vizyonunu destekleyen imza ile şirketin kadın gücünü teşvik etme ve iş yerinde eşitlik ilkesini güçlendirmeye yönelik taahhüdü vurgulanıyor.

Şirket, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik ilkelere taahhüt vererek gelecek dönemde çalışmalarını daha da ileriye taşımak için süreçlerini gözden geçirecek.

“Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne attığımız imza, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kararlığımızın bir göstergesi”

DowAksa’da Kadın Gücü İnisiyatifi toplantısında gerçekleştirilen imza töreninde CEO Massimo Rebolini, şirketin çeşitlilik konusundaki aktif rolünü pekiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Rebolini, " Kadınların güçlenmesinin daha iyi bir dünya inşa etmek için hayati bir öneme sahip olduğuna gönülden inanıyorum. Şirkette, cinsiyet eşitliğine giden yolda engelleri kaldırmak amacıyla kadın-erkek tüm çalışanlarımızı omuz omuza çalışmaya, iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutan bir ekibe sahip olmanın, herkesin sesinin değerli olduğu bir ortamın oluşturulmasının, inovasyon ve başarı için temel olduğuna inanıyoruz. Çeşitliliği benimsemek, özellikle kadınları desteklemek, sadece eşitliği sağlamaz, aynı zamanda şirketlerin ilerlemesi için gerekli, daha önce yararlanılmamış bir potansiyele de erişim sağlar” dedi.

Verilen bilgiye göre, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles- WEPs), iş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde, pazarda ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl ilerletileceği konusunda rehberlik sunuyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan WEPs, uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına göre bilgilendiriliyor ve işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde pay sahibi ve sorumluluğu olduğu bilincine dayanıyor.