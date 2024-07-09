Duayen Sanayici Ebediyete Uğurlandı

1935-36 Romanya göçmeni ve Çeltik Köyü kurucularından rahmetli Salih Aydınlıyurt'un oğlu olan Kemal Aydınlıyurt, SESAN fabrikasının sahibi ve sanayici kimliğiyle tanınıyordu. Mutlu ve Aydın Aydınlıyurt'un babaları olan merhum, sanayiye verdiği hizmetlerle de hatırlanacak.

Kemal Aydınlıyurt’un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Piri Mehmet Paşa Camii’nden kaldırıldı. Cenaze töreninin ardından merhum, Silivri Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aydınlıyurt ailesi, yakınları ve sevenleri, Aydınlıyurt’a son görevlerini yerine getirmek üzere cami avlusunda toplandı.