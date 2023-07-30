Düğün salonu karıştı: En mutlu günleri zehir oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Düğün salonu karıştı: En mutlu günleri zehir oldu
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.