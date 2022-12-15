Dünya 2.'si olan Alara Akbaş'a Odak'tan tebrik
Öğrencilerinin sportif alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine yönelik desteklerini esirgemeyen Odak Okulları, Alara Akbaş'ın Karate Dünya Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarı sonucunda Dünya 2.'liğiyle gururlandı.
Okul Müdürlüğü, Akbaş'ın başarısını dair yaptığı paylaşımında, “Dünya Karate Federasyonu tarafından İtalya -Venedik'te düzenlenen Dünya Gençlik Ligi'nde Milli Takım adına yarışan öğrencimiz Alara Akbaş Dünya 2.'si oldu. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verdi.