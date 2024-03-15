Dünya Matematik Günü'nde matematik tarihi müzesi açıldı

Dünya Matematik Günü etkinlikleri çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Matematik Seferberliği" temalı Resfebe Yarışması’nın ödül töreni ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nün kurduğu Matematik Tarihi Bölüm Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Fakülte Binası’nda gerçekleştirilen törene Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BUÜ Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Soner Can, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Yeni matematikçiler ve bilim insanları sizlerden çıkacak”

Yarışmanın ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Matematikle bir çocuk heyecanıyla buluşuyorsa, sevinciyle buluşuyorsa başarılı olur ve tüm engelleri aşar. Biz eğitimciler olarak buna inanıyoruz. Bugün buradan inanıyorum ki Ali Kuşçular, Kadızade-i Rumiler ve ileride biyografisinin başlangıcını elde edecek olan güçlü biyografiler, matematikçiler ve bilim insanları çıkacak. Bursa Uludağ Üniversitemiz ile el ele vererek yaptığımız bu güzel çalışmada bulunmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle güçlü bir organizasyonlu programı da ancak üniversitemizin gayreti, çalışkanlığı, fedakârlığıyla yapabilirdik. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Önemli matematikçileri tanımak fayda getirir

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise daha önce 4,5 yıllık dekanlık görevi yürüttüğü Fen-Edebiyat Fakültesi’nde minik öğrencileri görünce heyecanlandığını söyledi. Matematik Günü etkinliğine ev sahipliği yapmanın da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Tüm hocalarımızın ve matematiği seven herkesin Dünya Matematik Günü kutlu olsun. Burada Bursa doğumlu önemli matematikçilerimizden olan Kadızade-i Rumi’yi anmadan geçemeyeceğim. Kadızade-i Rumi, astroloji ve matematik konusunda araştırmalar yapmış olan bir bilim insanıdır. Özbekistan’a giderek orada Uluğ Bey’in hocalığını yapmıştır. Onun dışında Ali Kuşçu’yu yetiştirmiştir. Böylesi bir günde kendi tarihimizden önemli matematikçileri de tanımanın fayda getireceğine inanıyorum. Programa katılan herkese teşekkür ediyor, ödül almaya hak kazanan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Matematik müzesi herkese açık olacak

Prof. Dr. İsmail Naci Cangül’ün "Oyun ve Matematik" konulu sunum gerçekleştirdiği programda, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Basri Çelik’in uzun yıllardır biriktirdiği çok sayıda matematiksel objenin yer aldığı ve matematiğin tarih boyunca insan hayatındaki önemini, uygulama alanlarını geçmişten günümüze kadar anlatan Matematik Tarihi Bölüm Müzesi’nin açılışı yapıldı. Prof. Dr. Basri Çelik, müzenin İl Milli Eğitim Müdürlüğüişbirliğinde Bursalı öğrencilerin ve her yaştan Matematik severlerin ziyaretine açılacağı bilgisini verdi.

Tören, Resfebe Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.