Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru karşısında set vermedi
Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Kuzeyboru'ya-20, 28-26 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 16'ya yükseltti.
Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Kuzeyboru’ya-20, 28-26 ve 25-16‘lık setlerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 16’ya yükseltti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Sadettin Deneri, Tolgacan Dinçer.
Kuzeyboru: Tuğba, Merve, Gonzalez, Wilhite, Yaren, Gamze, Sinem (L), Dilek (L), Ezgi, Begic, İrem
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Elif, Hande
Setler: 20-25, 26-28, 16-25
Süre: 80 dakika (25,31,24)