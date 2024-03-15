Eczacıbaşı Dynavit, turu İstanbul'a bıraktı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya 28-26, 25-20, 14-25, 22-25, 16-13'lük setlerle 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Eczacıbaşı Dynavit, turu İstanbul'a bıraktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya 28-26, 25-20, 14-25, 22-25, 16-13’lük setlerle 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul’a bıraktı.

Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

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Salon: Palaverde Villorba - Treviso

Hakemler: Konstantin Yovchev, Vasileios Vasileiadis

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Naz

Imoco Conegliano: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, De Gennaro (L), Bardaro, Gennari, Lubian

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Süre: 144 dakika (34,29,22,37,22)