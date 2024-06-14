Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü.

Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de öğle saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü.

Edirne’nin bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Dışarıda bulunan vatandaşlar dolu yağışından zarar görmemek için saçakların altına girdi. İnşaatta çalışan işçiler de aninde dolu yağışına yakalandı. Bir işçi yere düşen doluyu alıp videosunu çekti. Dolunun büyüklüğünü gören işçiler, bir an şaşırdı.

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