Edirne jandarması çocuklara vatan sevgisini aşıladı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım ekiplerince "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla okulda çocuklara sürpriz yapıldı.

Edirne’de jandarma ekipleri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamak için Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde bulunan Kavacık İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak zaman geçiren jandarma ekipleri, vatan sevgisi konulu söyleşi gerçekleştirdi. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı etkinliğe çocuklar yoğun ilgi göstererek büyük mutluluk yaşadı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma olarak, çocuklarımızı koruma ve şiddet ile mücadeleyi önemsiyor, gizlilik ve çocuk güvenliği ilkelerini temel alarak çalışıyor, tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.