Edirne protokolü bayramlaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı kutlama programı çerçevesinde kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı kutlama programı çerçevesinde bazı kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Sezer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve beraberindeki heyet, ilk olarak 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde Meriç Askeri Gazinosu’nda düzenlenen programda askeri personellerle bayramlaştı.

Askerleri birliklerin sınırları beklerken vatandaşların da huzur içerisinde bayramlarını geçireceğini belirten Vali Sezer, hayırlı bayramlar diledi.

Buradaki ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve beraberindeki heyet ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesine geçen Vali Sezer, polislerle selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Sezer, Kurban Bayramı boyunca ekiplerin sahada olacağına değindi.

Kazasız belasız ağız tadıyla bir bayram geçirilmesini dileyen Vali Sezer, Deniz kenarları ve İpsala Sınır Kapısı’nda biraz yoğunluk olduğunu ve Bayramın ikinci günü Edirne’de de yoğunluk olmasını beklediklerini bu yüzden tedbirleri artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trafik düzenlemelerini yaptıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güzel bir bayram geçirilmesi için ekiplerin sınır kapılarında tam kapasite çalıştığını söyledi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, jandarma ekipleri ve askerlerin bayramını kutladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini de ziyaret eden Vali Sezer, bayramlarını kutlayarak hayırlı bayramlar diledi.

Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Vali Sezer ve beraberindeki heyet, hepsiyle tek tek sohbet ederek hem taleplerini dinledi hem de bayramlarını kutladı.

Vali Sezer ve beraberindeki heyet, 9. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapan askerlerle de bayramlaştı.

Vali Sezer’in bayramlaşma programında, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hacı Ali Büber ve il protokol üyeleri de yer aldı.