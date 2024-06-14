Edirne'yi dolu vurdu
Edirne'de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne’de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne’de öğle saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen dakikalarda yerini dolu yağışına bıraktı. Edirne’nin ve Havsa ilçesinin bazı köylerinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte, yerler kısa sürede beyaza büründü.
Aniden dolu yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanak ve dolu yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.