Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı: Düğünleri 3 gün 3 gece sürdü

Edirneli Gülşah, aradığı aşkı binlerce kilometre ötede İspanyol Daniel’de buldu. Çiftin düğünleri masallardaki gibi 3 gün sürdü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sakinlerinden Erhan Erol ve Gülten Erol’un kızları Gülşah Erol, kalbini İspanya’da yaşayan Patricia Ruiz Martinez ve Miguel Arguimbaua Latorre’nin oğulları Daniel’e kaptırdı.

Uzunköprü’de 3 gün süren bir düğünle dünyaevine giren çiftin düğününe dünyanın dört bir yanından misafirler katıldı. Bulgaristan, Rusya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Küba’dan gelen misafirler, Türk örf ve adetleriyle Türk düğünlerine şahit olurdu.

Yurt dışından gelen misafirler Trakya yöresinin yemeklerini, tatlılarını, danslarını ve birçok geleneğini ilgiyle izlerken kız isteme merasimi, kına gecesi gibi Türk düğünlerine özgü törenleri de görme imkanı buldular.

Uzunköprü’deki düğüne katılmak için 9 farklı ülkeden gelen misafirler çiftlere mutluluklar dilerken Gülşah ve Daniel çiftinin Uluslararası bir firmada çalıştıkları ve bu sayede tanıştıkları öğrenildi. Çiftin düğünlerine yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra aile büyükleri ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin katıldı.