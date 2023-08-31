Ege Bölgesi’nde gayrimenkul yatırımlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, yabancı yatırımcılar bu süreçte kilit rol oynuyor. Rusya’dan Katar’a, İran’dan Suudi Arabistan’a, İngiltere’den Hollanda’ya kadar birçok ülkeden yabancı yatırımcılar, cazip gayrimenkuller almak için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Kon GYG Yapı Genel Müdürü Davut Çil, gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Ege Bölgesi’nin konut ve gayrimenkul sektöründe geçtiğimiz yıldan bu yana yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda yer aldığını söyleyen Davut Çil, 2023 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımında öncelik verdiği iller arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın da yer aldığına işaret etti. İngiltere merkezli Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye, konut fiyat artışında 56 ülke içinde yüzde 132,8’lik artışla ilk sırada yer aldı. 2023 yılında dünyada konut fiyatları en çok artan kentler Ankara (%135,3), İzmir (%133) ve İstanbul (%127,3) oldu.

“Yatırımcılar rotasını kısa sürede dönüşüm alabilecekleri lokasyonlara çevirdi”

Gayrimenkul yatırımcılarının rotasını kısa sürede dönüşüm alabilecekleri lokasyonlara çevirdiğini vurgulayan Çil, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı için cazip bölgeler aradığına işaret etti. Davut Çil, “Ege Bölgesi gayrimenkul yatırımcıları için birçok açıdan cazip bir bölge. Konumu, toplumsal yapısı ve yatırımların dönüşüm oranları ile Ege Bölgesi, yabancı gayrimenkul yatırımcılarının odağında bulunuyor” sözlerini kaydetti. Davut Çil, büyükşehirlerde tersine göçün hızlandığına dikkat çekerek, “Bu durum gayrimenkul yatırımcılarının dikkatinden kaçmıyor. Ege Bölgesi bu anlamda yatırımcılara birçok şey vadediyor. İnsanlar şehir merkezlerinden ziyade daha sakin, doğa ile iç içe yaşayabilecekleri bölgeleri tercih etmeye başladı. Deprem, kira fiyatları ve yaşam maliyetlerinin arttığı enflasyonist ortam sebebiyle kent merkezlerine yakın lokasyonlar cazip hale geldi. Ege Bölgesi, bu yönelişte kilit rol oynuyor” dedi.

“Yabancı yatırımcılar gayrimenkul dönüşüm oranlarını etkiliyor”

Ege Bölgesi’nde kıyı kentleri ile birlikte artık birçok bölgenin yatırım ve yerleşim alanı olarak öne çıktığını belirten Kon GYG Yapı Genel Müdürü Davut Çil, şöyle devam etti: “Ege’deki ilçelerde orta ve üst gelir grubunda gayrimenkullere yöneliş gözlüyoruz. Yabancı yatırımcıların Ege’ye ilgisi, bölgedeki emlak alanında tercihleri etkiliyor. Bu sebeple fiyatlarda dikey yönlü bir ivme söz konusu. Bu durum, gayrimenkul yatırımlarında dönüşüm oranlarını etkiliyor. Yani Ege’de emlak yatırımları çok daha kısa sürede kendini amorti ediyor diyebiliriz.”

“Ege Bölgesi’nin önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımında yabancıların gözdesi olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.” diyen Kon GYG Yapı Genel Müdürü Çil, “Ege’ye gayrimenkullere büyük bir talep var. Yabancı yatırımcılar, Çeşme’den Seferihisar’a, Urla’dan Karaburun’a, Kuşadası’ndan Bodrum’a kadar hem kıyı şeritlerinde hem de iç bölgelerde özellikle markalı konut projelerine yatırım yapıyor. Bu durum konut arzı açığına yol açıyor. Ege’de birkaç yıl içinde konut fiyatları 2-3 katına çıktı. Daha fazla artan bölgeler de var. Çünkü Ege Bölgesi göç alan bölgelerin başında geliyor. Bu sebeple yazlık olarak adlandırdığımız sayfiyelere de büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

“Markalı konutlarda kur bazında önemli bir fırsat oluştu”

Büyükşehirlerden uzaklaşmak, sakin ve güvenli bir bölgede hayat kurmak isteyenlerin en çok Ege Bölgesi’ni tercih ettiğini hatırlatan Çil, "Bu bölgede yatay mimari ile inşa edilmiş az katlı konut projelerine ciddi bir talep var" dedi. Markalı konut sektöründe döviz kuru bazında önemli bir fırsat oluştuğuna dikkat çeken Çil, bu durumun yabancı yatırımcıların iştahını kabarttığını belirtti. Kon GYG Yapı olarak Didim Akbük Koyu’nda yapımına başladıkları “Kon Mirando” projesinden de bahseden Davut Çil, konumu ve sosyal donatı alanları ile ailelere huzurlu bir ortam vadeden Kon Mirando’nun 9 bin 500 metrekare kayalık alanda inşa edildiğini söyledi. Deprem yönetmeliğinin her maddesinin uygulandığı lüks sitenin 4 blok ve 91 daireden oluştuğunu kaydeden Davut Çil, sitede 3+1, 2+1 ve 1+1 daire seçenekleri sunduklarını kaydetti.