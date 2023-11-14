Ekmek üreten işletmelere denetim

Tekirdağ’da ekmek ve unlu mamul üreten işletmelerin denetlenmesi programı başladı.

5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilave olarak 81 ilde eş zamanlı başlatılan ekmek ve unlu mamul üreten işletmelerin denetlenmesi programı Tekirdağ’da başladı. Denetime Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’da katıldı.

İl Müdürü Öcal, bakanlığın talimatıyla başlatılan denetim seferberliği çerçevesinde, vatandaşın sağlığının öncelikli olduğunu, Tekirdağ’da bulunan tüm ekmek ve unlu mamul üreten işletmelere yönelik kontrol ve denetimlerin sürdüğünü, gıda güvenliği konusunda eksiklikleri görülen işletmelere gereken uyarıların yapıldığını ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.