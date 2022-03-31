Elektrik kesintisi yapılacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 01/02/03 Nisan 2022 tarihlerinde Silivri'nin bazı sokak ve mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
01 NİSAN 2022 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GANİMET, GÜMÜŞYAKA, HOŞ, HİZAL, LOKMACI, MELTEM, SEDA, SEVDA, UYSAL, YURTTAŞ, ÇABUK, ÖZTÜRK sk / GÜMÜŞYAKA mah DÖNÜM, ELMAYURDU, GÖZTEPE, KARTALBEY, KAVAKÖZÜ, SALUR, SAZLIYAKA, TAFLAN, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÖZTÜRK, ÖZYURT sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/04/2022 11:00:00 - 01/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7050., DEREBOYU, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 01/04/2022 13:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
02 NİSAN 2022 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ORMAN, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/04/2022 07:00:00 - 02/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 02/04/2022 09:00:00 - 02/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BEYAZLALE, BÜLENT, DENİZLİ, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ÜÇPINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 02/04/2022 09:00:00 - 02/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UZUNSELVİ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 02/04/2022 09:00:00 - 02/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞANS ÇIKMAZI, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 02/04/2022 10:00:00 - 02/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA, KANARYA, KARTAL, TURNA, ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah DOĞRU, HALİM ULUŞAHİN, HAS, KAYNAK, TANDOĞAN, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 02/04/2022 10:00:00 - 02/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
03 NİSAN 2022 PAZAR
SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.