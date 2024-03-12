Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun yürürlüğe girdi

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun yürürlüğe girdi
Editör
EditörEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.

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