Emniyetli Hayat Derneği tarafından trafikteki sürücülere farkındanlık etkinliği düzenlendi

Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma ekibi Ramazan Bayramı bayramı nedeniyle memleketlerine giden sürücülere denetim sırasında bayram şekeri, emniyet kemerini takan sürücülere de ilkyardım seti hediye etti.

Ramazan Bayramı’nın 9 gün olması nedeniyle Ramazan’ı sevdikleriyle, akrabalarıyla geçirmek isteyenler memleketlerine gitmeye başladı. Bayram kazalarının yaşanmaması için trafikte farkındalık kapsamında, Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma ekibi yolculuk yapan vatandaşlara yönelik polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada şeker dağıttı. Etkinlikte oyuncu Ali Konuk da yer aldı. Ayrıca seyahat sırasında emniyet kemeri takan sürücülere de ilkyardım seti hediye edilerek trafikte farkındalık oluşturuldu.

Emniyetli Hayat Derneği Başkanı Zahrettin Çelik, “Biz Emniyetli Hayat Derneği olarak rutin olarak bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Bayram arifesinde sürücülerimize bayram şekerimizi dağıtıyoruz. Kurallara riayet edenlere ilk yardım çantalarımızı takdim ediyoruz. Bayram esnasında insanlar 20 milyon, 30 milyon kişi bir yerden bir yere göç ediyor. Haliyle trafik çok yoğun oluyor ve gerçekten kazalarda kaçınılmaz oluyor. Kazasız belasız bir bayram geçirmesi için en azından böyle bir farkındalık oluşturmak adına dernek olarak bunu oluşturuyoruz. İnşallah kazasız belasız sürücüler olur. Herkesin bayramını kutluyoruz” dedi.

"Çocuk yaşta eğitim çok önemli"

Çelik, “Özellikle uzun yolda araçlarımızın bakımı çok önemli. aracın ısısı çok önemli. Çünkü hipnoz yapıyor ve uykuya sebep oluyor. Özellikle gece 3 ve 6 saatlerinde arkadan çarpma bundan dolayı oluşabiliyor. Çocuklarımıza emniyet kemerini her zaman vurgu yapıyoruz. Çocuk yaşta eğitim çok önemli. Bu şekilde bir etkinlik yapıyoruz şu anda" şeklinde konuştu.