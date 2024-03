En Genç Festival'de konuşan Kurum: 'İstanbul festivallerin şehri olacak'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sarıyer’de, düzenlenen En Genç Festival’de gençlerle bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Kurum “İstanbul festivallerin şehri olacak. Hem yerel, hem uluslararası organizasyonları yapacağız. Dünyanın en büyük sanatçıları buraya gelip konserler verecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer Volkswagen Arena’da düzenlenen En Genç Festival’de gençlerle bir araya geldi. Kurum’a eşi Şengül Kurum, çocukları Mehmet, Zeynep ve Zehra Kurum’da eşlik etti. Festivalde Kolpa, Hande Ünsal, Sinan Akçıl, Demet Akalın ve Sefo gibi sanatçılar sahne aldı. Festivale ailesiyle birlikte gelen Kurum sahneye çıkıp gençleri selamladı. Kurum sahneye çıktığında ise gençler tarafından ‘İstanbul’un muradı Murat Kurum’ sloganlarıyla karşılandı.

Sahnede gençlere seslenen Kurum “Sizlerin bu coşkusunu, bu heyecanını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bütün hayalimiz sizlerle birlikte güzel bir yol yürümek. Geleceği sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı’nın patlayan şehri İstanbul’umuzu inşa edeceğiz” sözlerine yer verdi. Kurum’un daha sonra basın açıklamasında bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Gençlerimiz için her zaman en güzelini en iyisini hayal ediyoruz”

Gençlik Festivali ile ilgili düşüncelerini soran gazeteciye yanıt veren Kurum “Bugün gençlerimiz için En Genç Festivali düzenledi arkadaşlarımız. Yoğun programlarımız sebebiyle bizde ancak bu saatte katılabildik. Gençler bizim hem geleceğimiz, hem bugünümüz. Gençlerimiz için her zaman en güzelini en iyisini hayal ediyoruz ve o hayali gerçekleştirmek için de bu mücadeleyi yapıyoruz. Onlara tertemiz bir gelecek sunalım istiyoruz. Yeşilin arttığı, mavinin korunduğu, deprem riski, ulaşım çilesi olmayan ve gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Bu hayali gençlerle birlikte geçireceğiz. Bu hayalde çocuklarımız gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Onlar için işte böyle konserimizi, festivalimizi düzenleyeceğiz. Oluşturacağımız gençlik meclisi ile birlikte beraber karar alıp uygulayacağız. Ben onlarla birlikte yol yürümek istiyorum. Onlarla birlikte karar almayı, o hayalleri birlikte gerçekleştirmeyi istiyorum. Bugüne kadar da biz hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Çünkü onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İyi bir geleceği, yeşil bir İstanbul’u hak ediyorlar. İstanbul’un her yerinde geleceğe güvenle bakacakları, çalışabilecekleri, spor yapabilecekleri eğlenebilecekleri bir İstanbul’u istiyorlar ve biz de bunun mücadelesini vereceğiz. İstanbul festivallerin şehri olacak. Hem yerel, hem uluslararası organizasyonları yapacağız. Dünyanın en büyük sanatçıları buraya gelip konserler verecek. İstanbul’da dünyanın en önde gelen bilim insanları gençlerimizi yetiştirecek. İstanbul’un gençliğiyle beraber kuracağımız deneyap atölyeleriyle, startuplarımızla, teknoparklara yenilerini ekleyerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Bu seçim kadınlarımızın ve gençlerimizin karar vereceği bir seçim olacak. Biz bu seçimde kadın ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacağız. Bu coşkuyu biz gittiğimiz her ilçemizde, her mahallemizde görüyoruz. Onların bir abisi bir kardeşleri olarak da gençliğimiz için hep düşünen, hayal eden ve onları gerçekleştiren tarafta olacağız. İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehri yapacağız. Gençlerimiz burada kendini güvende ve huzur içerisinde hissedecekler. Her alanda onları düşünen bir belediye başkanı ve abilerinin olduğunu, hissedecekler. Böyle güzel konserlerimizi de onlar için yapacağız. Burada o coşkuyu, o heyecanı birlikte yaşayacağız. Bugün de En Genç Festival ile birlikte aslında bunun ilkini yaptık. Farklı festivallerimizi yine İstanbul’da, her ilçemizde yapacağız” dedi.

“Bu motivasyon bize enerji ve güç veriyor”

Yoğun çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğunu soran gazeteciye cevap veren Kurum “Aşkla çalışan yorulmazmış. Biz aşkla çalışıyoruz. Aziz İstanbul’umuza bir sevdamız var, bu sevdayla çalışıyoruz. Milletimizin vatandaşımızın sevgisi bize bir motivasyon sağlıyor, güç veriyor. Ben bu sevgiyle 81 ilde çalıştım. 81 ilde ne zaman bir afet olsa, ne zaman bir sıkıntı olsa ben oraya hemen koşarak gidip mücadele ettim. Verdiğim sözlerimi tuttum. Bu motivasyon bize enerji ve güç veriyor” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz heyecanını bu salonda ve İstanbul’un her yerinde gösteriyorlar”

“Salonu nasıl buldunuz?” diye soran gazeteciye yanıt veren Kurum”Salon atmosferi çok daha iyiydi, biz genç geldik buraya. Biz ancak gelebildik ama gençlerimiz eğlenmiş. Gençlerimiz büyük bir coşku içerisinde buradaydılar. Önemli olan onların eğlenmesiydi. Salon çok coşkulu. Gençlerimiz heyecanını bu salonda ve İstanbul’un her yerinde gösteriyorlar. Gençlerimizin heyecanını hissedebilmek için 3 evladımızla birlikte buradaydık. Biz hepsini çok seviyoruz hepsine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bütün sanatçıları severek dinledik”

Festival ile ilgili düşüncelerini aktaran Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum “Ben de burada olmaktan çok mutluyum. 3 tane evladım var. Bu festivale gelmek istediler. Altıdan beri buradayız. Bütün sanatçıları severek dinledik” şeklinde sözlerini tamamladı.

Murat Kurum’un küçük kızı Zehra Kurum ‘Hangi şarkıyı seviyorsun?’ sorununa ‘Sevmediğim bir şarkı yok dedi.”

“Burada olduğumuz için mutluyuz”

Kurumun oğlu Mehmet Kurum da düşüncelerini “Konserin tamamını dinleyemedim. Babamla beraber geziyordum, babama destek oluyordum. Atmosfer çok iyi, ortam çok iyi, gençler eğleniyor. Burada olduğumuz için mutluyuz” şeklinde belirtti.

“Gerçekten çok güzel bir atmosfer var”

Kurum’un kızı Zeynep Kurum ise düşüncelerini “ Annemle ve kardeşimle beraber altıdan beri buradayım. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var içerde. Ben çok eğlendim. Diğer gençlerimizde eğlendiğine eminim” ifadeleriyle belirtti.