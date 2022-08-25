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Eren Türkkal, Çatalcaspor'da

Kocaelispor, genç savunma oyuncusu Eren Türkkal'ın Çatalcaspor'a transfer olduğunu açıkladı. 20 yaşındaki stoper ile Çatalcaspor arasındaki sözleşmenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

Eren Türkkal, Çatalcaspor'da
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da 20 yaşındaki futbolcu Eren Türkkal, Çatalcaspor’a transfer oldu. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eren Türkkal’ın transferi hususunda Çatalcaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Eren Türkkal’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Anlaşmanın 3 yıllık olduğu ve Kocaelispor’un sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı öğrenildi.

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İHA
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