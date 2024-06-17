Erkek arkadaşı tarafından vahşice bıçaklandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından boynundan ve karnından bıçaklandı.

Olay, Erdek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazal A. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D., Hazal A.’yı boynundan ve karnından bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Hazal A., önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra ise Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı Hazal A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Süleyman D. ise vatandaşlar tarafından engellenerek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.