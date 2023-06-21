Erkek giyimine 'bayram' geldi

Moda markası Kiğılı, Kurban Bayramı’na özel indirimlerle erkek giyiminde en moda parçaları raflarına taşıdığını duyurdu.

Bayram öncesi kıyafet alışverişleri hızlandı. markalar çeşitli kampanyalarla ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Erkek giyim markası Kiğılı, Kurban Bayramı’na özel indirim kampanyaları yaptığını açıkladı. Kiğılı İlkbahar/Yaz 2023 Koleksiyonu ile bayramda casual şıklık seçenek olarak sunuluyor.

Yazın hareketli tarzına uygun olarak üretilen koleksiyonda esneklik, dayanıklılık ve hafiflik gibi özellikler ön plana çıkıyor. Pamuklu kumaşının yumuşaklığı ile gün boyu konfor sunan yeni koleksiyon, cilt dostu bir kullanım sunuyor.

Koleksiyonda; birbirleriyle kombinlenebilen iyi hissettirme üzerine tasarlanan keten ve pamuklu gömlekler, özel baskı teknikleri ile tasarlanan t-shirtler, farklı kumaş detayları ile harmanlanan parçalar, fonksiyonel kullanım sunan ceketler, kanvas pantolonlar ve stilleri tamamlayan kemer, çanta, takı ve ayakkabıdan oluşan geniş bir ürün seçkisi sunuyor.

Koleksiyonun markanın mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.