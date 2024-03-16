Ernest Muçi'den 6 maçta 2 gol
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, kırmızı-beyazlılar karşısında ağları bularak Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkarttı. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı.
Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.
22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.