Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

CHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapis cezasının onanması kararına tepki gösterilerek 'İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir' ifadelerine yer verildi.

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  • 12.05.2022 17:11
  • Güncelleme: 12.05.2022 17:14
Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

CHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, şu ifadelere yer verildi;
Kıymetli hemşerilerim, Değerli İstanbullular,Gün geçmiyor ki saray rejiminin bir keyfi kararına daha şahit olmayalım. İstanbul seçim sonuçlarını hazmedemeyen tek adam ve avareleri hukuku ayaklar altına alarak il başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu açtıkları davalar hepimizin malumudur. Az önce Yargıtay saraydan aldığı talimatı yerine getirerek il başkanımıza verilen hapis cezasını onadı.
Bizler bu ülkede yargının ne şekilde karar verdiğini, Soma'da, Ermenek'te katledilen işçiler için verilen cezalardan, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz davalarında verilen cezalardan, Keyfi kararlarla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi hakkında verilen yargı kararından, Yakın bir tarihte gezi davasında verilen cezalardan Kısacası halka karşı işlenen her suçta sermaye ve yandaşların korunduğunu davalardan dolayı çok iyi biliyoruz.
İl başkanımıza verilen cezanın temelinde İstanbul seçimlerinin yarattığı hazımsızlık olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Saray rejimi ve tek adamda çok iyi bilsin ki, İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. Denizleri asarak bitiremeyenler Cananları tutuklayarak durduramaz!
 Çünkü Canan Kaftancıoğlu bu özgürlük kavgasında yoksul halkın safında yer alan bir sıra neferi, demokrasiye inancı tüm vatandaşlarımızın dilinde bir slogandır. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi İstanbul bize dar, tek yol İstanbul'dan Türkiye'ye iktidar!
 

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SHA Editör
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