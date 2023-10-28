Esenyurtlu miniklerden 100. yıl sergisi

Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan miniklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çizdikleri resimler sergilendi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim alan çocukların çizmiş olduğu resimler “Cumhuriyet Sergisi” başlığıyla Bağlarçeşme Kreşinde sergilendi. Başkan yardımcıları ve müdürler, özgün ve grup çalışmalarından oluşan tabloları tek tek inceleyerek çocukları tebrik etti. Atatürk’ten ne istersin diye sorulan miniklerden kimisi, “Çikolata, şeker, bisiklet” derken kimisi de “Evimize gelmesini, fotoğraf çekilmek isterdim” diye belirtti.

“Bunun heyecanı bir başka oldu”

Etkinliğin amacının çocuklara Cumhuriyet sevgisini aşılamak olduğunu söyleyen Kreş sorumlusu Merve Şahin şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle 3 ve 5 yaş gruplarımıza, Cumhuriyet sevgisini aşılamak adına kendilerinin çizdiği resim sergisini bu şekilde düzenledik. Bunun heyecanı bir başka oldu. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerden çok farklı bir etkinlik oldu.”