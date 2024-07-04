Eşini uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilen kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yalova’nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer’in eşi E.N.S, karısını uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla olaydan 15 ay sonra tutuklanmıştı. E.N.S. için hazırlanan iddianamede zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde, Semiha Sözer (34), yanında eşi Erdal Necip Sözer (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Şüphe üzerine kurulan bilirkişi heyeti olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varmıştı. Zanlı yaşanan durum sonrası 16 Mayıs 2024 tarihinde tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan ve Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından kabul edilen iddianamede sanığın “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede çelişkilere dikkat çekildi

İddianamede, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan çiftin, olay günü Yalova-Kocaeli illeri sınırında yer alan bir restorana kiralık araçla gittikleri burada çay içtikleri sonrasında da olayın yaşandığı kayalıklara geçtikleri anlatıldı. İddianamede, şüphelinin aynı gün alınan ifadelerinde çelişkiler bulunduğu kaydedildi. E.N.S, karakolda eşinin başının döndüğü için ’gidelim’ dediğini söylerken savcılıkta ise eşinin üşüdüğünü bu yüzden ’gidelim’ dediği belirtildi. İddianamede, olay yerine gelen asayiş ekiplerine şüpheli tarafından maktulün düştüğünü beyan ettiği yer ile 22 Mart 2023 tarihinde yapılan yer gösterme işleminde maktulün düştüğünü beyan ettiği yerin farklı olduğu da dosyaya sunulan olay yeri incelemesi ve fotoğraflarından tespit edildiği anlatıldı.

Kocasının laptopunda çıplak fotoğraflarını buldu

İfadelerinde mutlu bir evliliği olduğunu ve çocuk istediklerini anlatan sanığın ifadelerinin maktulün arkadaşlarına attığı mesajlarla çeliştiği de iddianamede ortaya konuldu. Maktulün bir kız arkadaşı verdiği ifadede, Semiha’nın balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, zaman geçtikçe şüphelinin maktulden uzaklaştığını, vefatından 5 ay kadar önce maktulün E.N.S’ye ait laptopta kocasının çıplak resimlerini gördüğünü kendisine söylediğini kaydetti. Arkadaşı şüphelinin maktulü hayatında istemediğini, boşanmak istediğini fakat maktulün sürekli sabrettiğini ifade etti. Öte yandan maktulün kız arkadaşlarına attığı whatsapp mesajlarında, "Mutsuzmuş bende mutsuzmuşum böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocukta istemiyormuş" dediği, maktulün arkadaşına ayrıca "arzulanmamak, sevilmemek, giyiniyorum ediyorum bakmıyor, ne giyindin ettin diyor falan, herkes öğrendi şimdi sevilmediğimi arzulanmadığımı" şeklinde de mesajının olduğu da iddianamede yer aldı. İddianamede maktulün başka kız arkadaşı ile yaptığı whatsapp mesajlaşmalarında şüphelinin çocuk istemediğini söylediği, ayrıca maktulün arkadaşına, "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık" şeklinde mesaj attığına da vurgu yapıldı.

Maktulün annesi müşteki S.D ile ölümünden yaklaşık 3 hafta önce yaptığı görüşmesinde ise, "Adam psikolojik şiddet uyguluyor, kaç ay oldu bu durum, gururumu ezdiremem daha fazla" şeklinde mesajı olduğuna da ortaya çıktı.

Olaydan bir gün önce yüksekten düşme haberi okudu

Şüpheliye ait telefonun incelemesinde ise zanlının olaydan bir gün evvel bir haber sitesinde Siirt’te meydana gelen 350 metre yükseklikteki uçurum kayalıklardan düşme haberine rastlandı. İddianamede bu hususa de yer verilerek olayın cinayet olduğu ileri sürüldü.

Farklı cinsel eğilimleri cinayet şüphesini güçlendirdi

Öte yandan zanlı E.N.S’nin eşi öldükten sonra yapılan dilenmesinde bir travestiye görüşmesinde, kendisini farklı bir isimde tanıtarak, “Güzelim ben Erol Almanya’dan, sana gelmiştim eskiden baya oldu, gelmek istiyorum İzmit’teyim, özledim seni" dediği kayda alındı. İddianamede, şüphelinin konuştuğu erkek sahsa, “Ben aktifim, sen pasifsin sen de benim için bir bayansın" şeklinde konuşarak farklı cinsel eğilimlerinin tespit edildiğine yer verildi. Şüpheliye ait telefonun incelemesinde de, erkek şahıslara ait cinsel içerikli resimlerin görüldü. İddianamede şüphelinin başka cinsteki bireylere cinsel eğilim duymasının da cinayet suçunu kuvvetlendirdiğine dikkat çekildi.

Telefon çekmiyor dedi ama

İddianamede, ayrıca şüphelinin 112 acil yardım hattını arayarak "Aşağı düştü, gittim yanına, geri yukarı çıktım telefon çekmiyor" dediğin fakat yapılan araştırmada olay yerinde şüphelinin kullandığı operatörün çekim gücünün yeterli olduğu belirlendiği anlatıldı.

Fizik bilimine aykırı ama kabul etmiyor

İddianamede, bilirkişi heyetinin raporuna da yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasında maktulün düştüğünü beyan ettiği 2 numaralı noktadan düşmesi durumunda, kayalık alanda açı olarak ve mevcut eğimde vadi tabanındaki dereye doğru yuvarlaması gerekirken sağa doğru yönelerek eğimin bittiği noktadaki çalılardan geçerek daha yüksekte bulunan noktaya çıkarak düşmenin sonlanmasının fizik bilimi ve mevcut deliller açısından açıklanmasının zor olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca maktulün düşme sonrası ayakkabıların deri kısmının kayalık sert yüzeyden hemen hemen hiç darbe almamış, temiz bir yüzeye sahip olmasının da açıklanamadığı anlatıldı. Yine aynı şekilde maktulün 13 metreyi uçarak havada olmasının da fizikken mümkün olmadığı raporda bildirildi. Raporda zemine ilk temas noktasının kafa olduğu, sonuç olarak maktulün ölümüyle sonuçlanan düşme olayında Semiha Sözer’in sırtı at çiftliğine dönük ayakta iken bedeninin üst tarafının geriye doğru dengesini bozacak bir basıncın varlığı ile düştüğü konusunda bulgular mevcut olduğu belirtildi.

Şüphelinin tutukladığı gün alınan ifadesinde, bilirkişi raporunu kabul etmediğini ve suçlamaları reddettiği bildirildi.

6 derece soğukta 1 saat 40 dakika uçurumda beklediler

İddianamenin sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma aşamasında sürekli çelişki ifadeler verdiği, bu nedenle beyanına itibar edilmediği, şüphelinin maktulü olay günü 6 derece soğuk hava ve akşam saatine yakın bir vakitte olay yeri olan uçurumun kenarında kendilerinden başka kimsenin olmadığı yerde 1 saat 40 dakika bekletmesinin izahtan uzak olması sebebiyle şüphelinin, maktulü öldürme kastının mevcut olduğu, şüphelinin olaydan bir gün önce de internet sitesinde yüksekten düşme ile ilgili haberler okumasının bu iddiayı güçlendirdiği, şüphelinin olay günü kiraladığı araç ile maktul eşini, olay yerine saat 16.25 sıralarında götürerek yaklaşık 1 saat 40 dakika bekledikten sonra şüphelinin eşini uçurum kenarından aşağı iterek öldürdüğü taraf ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, bilirkişi raporu, otopsi raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."