EURO 2024: Fransa: 1 - Polonya: 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu’nda Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Fransa, grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi, Polonya ise turnuvaya veda etti.

EURO 2024 D Grubu’nun 3. ve son maçında Fransa ile Polonya, Almanya’nın Dortmund kentinde bulunan Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Marco Guida’nın yönettiği müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Fransa’nın kazandığı penaltıda topun başına Kylian Mbappe geçti. 25 yaşındaki futbolcu 56. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda Fransız yıldızın, Avrupa şampiyonaları kariyerindeki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

Dakikalar 76’yı gösterdiğinde İtalyan hakem VAR uyarısıyla yaptığı incelemenin ardından bu kez Polonya lehine beyaz noktayı gösterdi. Polonya için penaltıda topun başına geçen isim ise Robert Lewandowski oldu. Lewandowski’nin, 77. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Mike Maignan topu kurtarmayı başardı ancak kural ihlali olduğu gerekçesiyle atış tekrar ettirildi. Dakika 79’da yeniden penaltıyı kullanan Lewandowski, yerden sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bu kez ağlara gönderdi ve skorda eşitliği sağladı. Başka gol sesi çıkmayan müsabakada 1-1’lik skorla taraflar 1’er puanı paylaştı.

Fransa, oynadığı maçlar sonrası puanını 5’e yükseltti ve lider Avusturya’nın ardından grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Polonya ise bu maçın ardından turnuvadaki tek puanını almış oldu ve 1 puanla grubu son sırada bitirerek EURO 2024’e veda etti.