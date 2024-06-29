EURO 2024'te grup aşaması 3. maçlarının en iyi golü Zaccagni'den

İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni’nin B Grubu son maçında Hırvatistan karşısında müsabakanın son dakikalarında attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) üçüncü grup maçlarının en iyi golü seçildi.

EURO 2024’te grup aşaması 3. maçlarının en iyi golü İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni’den geldi. 39 yaşındaki futbolcunun, İtalya’nın B Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin 90+8. dakikasında fileleri havalandırarak İtalya’nın son 16 turuna kalmasını sağladığı gol, UEFA EURO 2024 resmi hesabından yapılan oylamada, 3. grup maçlarının en iyi golü seçildi.

Oylamada, Türkiye’nin 2-1 kazandığı Çekya maçında ilk golü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, Arnavutluk’u 1-0 mağlup eden İspanya’nın golünü atan Ferran Torres ve Avusturya’ya 3-2 mağlup olan Hollanda’nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay adaylar arasında yer aldı.

Gruplarda ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ilk sırada yer almıştı.