Evde temizlik hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırdı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için başlattığı evde temizlik hizmeti çalışmasına devam ediyor.

İzmit Belediyesi, düzenli olarak sunduğu evde temizlik hizmetiyle vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Gelen talepler üzerine çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, verdiği hizmetle vatandaşların takdirini topluyor.

Evde temizlik hizmetinden faydalanan Mümin Gökdemir, eşi Mualla Gökdemir’in 4 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ifade ederek, "Ben yüzde 84 engelliyim, eşimde yüzde 99 engelli. Bu durumdan dolayı kendi hizmetimizi kendimiz yapamıyoruz. Bu yüzden İzmit Belediyesine başvurduk. Bize temizlik hizmeti gönderdiler, bugün ilk defa geldiler ve temizlik çalışmalarına başladılar. Bu çalışmalara artı olarak İzmit Belediyesi bize sıcak yemek gönderiyor ve bizde bundan çok memnunuz. Allah Belediyemizden razı olsun. Bu hizmetin yardıma muhtaç ailelerimize gitmesi bence çok güzel bir uygulama. İzmit Belediyesine verdiği bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerin devamını diliyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Gökduman ise "İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete geçirdiğimiz evde temizlik hizmetimiz, İzmit ilçe sınırlarında ikamet eden sosyal izolasyona maruz kalan ve hane içi bakımını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri yaşlı veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlarımızın insanlık onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve hanenin asgari düzeyde temizlik ve düzenini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir" diye konuştu.