Eyüpsultan'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikramlarda bulundu

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar saatinde trafikte olan vatandaşlar için iftariyelik ikramlarda bulunuyor. İftardan 15 dakika önce dağıtılmaya başlanan iftariyelikleri Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de vatandaşlara ulaştırdı.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar saatinde trafikte olan, iftara yetişemeyen, otobüs bekleyen vatandaşlar için iftariyelik ikramlarda bulunuyor. Birçok farklı noktada iftara 15 dakika kala başlayıp, iftardan 15 dakika sonrasına kadar süren çalışmalarda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de ekiplerle beraber iftariyelikleri vatandaşlara ulaştırdı. Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca yapılan ikramlardan çok memnun olduklarını belirterek Eyüpsultan Belediyesine teşekkür etti.