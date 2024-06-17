Fenerbahçe Beko, Devon Hall'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD'li şutör guard Devon Hall'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Devon Hall'ı kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD’li şutör guard Devon Hall’ı 2 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague’de Final Four ile bitiren, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD’li şutör guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hall, geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.