Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla bitirdi.