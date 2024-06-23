Fenerbahçe'de laktat, kuvvet ve esneklik testleri yapıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe'de laktat, kuvvet ve esneklik testleri yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi futbolcular Can Bartu Tesisleri’nde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe’de sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tesislere geçen oyuncular burada laktat, kuvvet ve esneklik testlerinden geçti. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrolleri ve testlerin tamamlanmasının ardından yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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