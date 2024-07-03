Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılıkla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.