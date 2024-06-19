Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi Lugano oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Fenerbahçe’nin rakibi, geçen sezon İsviçre Süper Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Lugano oldu. 2. Eleme Turu’nda maçlar 23-24 Temmuz ila 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
Şampiyonlar yolu
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)
Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)
Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Biaystok (Polonya)
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)
Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)