Fenerbahçe, Paris Olimpiyatları'na rekor katılımla hazırlanıyor

Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 7 branştan 27 sporcu katılacak.

Fenerbahçe, Paris Olimpiyatları'na rekor katılımla hazırlanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’na Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 7 branştan 27 sporcu katılacak.

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına Fenerbahçe Spor Kulübü rekor katılımla hazırlanıyor. Olimpiyat kota mücadelelerinin devam ettiği bugünlerde 7 farklı branşta 27 sporcuyla Paris’e gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyatlarda gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde en fazla sporcu 7 isimle yelken branşında olacak.

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2024 Paris Olimpiyatlarına Fenerbahçe’de kota kazanan sporcuların listesi şu şekilde:

Yelken: Lara Nalbantoğlu, Deniz Çınar, Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı

Atletizm: Ersu Şaşma, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Alperen Acet, Eda Tuğsuz

Kadın voleybol: Eda Erdem, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken

Boks: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Samet Gümüş, Hatice Akbaş

Yüzme: Kuzey Tunçelli, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin

Kürek: Elis Özbay

Masa Tenisi: Sibel Altınkaya