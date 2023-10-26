Filistin'de katledilen çocukların sesi olup, yere oyuncak attılar

İsrail ordusunun Filistin’e yönelik yaptıkları saldırılarda hayatlarını kaybeden çocuklar için Sakarya’da minikler yere oyuncak atarak tepkilerini gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yapılan saldırılara tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla Adapazarı Kültür Merkezi önüne aileleriyle gelen çocuklar, saldırılarda hayatlarını kaybeden çocuklar için yere oyuncak attı. Minikler ve aileleri daha sonra ellerindeki pankartlar ve sloganlarla Filistin’e destek verdi. Saldırılarda hayatlarını kaybeden çocuklar için konuşan 12 yaşındaki Vedat Egemen Akıllı, “Ey insanlar size sesleniyoruz. Küçücük bedenler aç ve susuz bırakılıp betonlar altında ezilirken, sapık ve zalim diktatörler ölümler kusarken dünya daha ne kadar sessiz kalacak, daha kaç tane kardeşimiz bu sessizlikte nefessiz boğulacak, vicdanınızın harekete geçmesi için daha kaç bin tane çocuk, kaç bin tane anne kaç bin tane Filistinlinin ölmesi gerek. Artık biz çocuklar bile biliyoruz ki batı medeniyeti tek dişi kalmış canavar. Katiller sürüsü İsrail’i destekleyenlerin vicdanı da yok, merhameti de, adalet duygusu da yok. Bizler vahşeti kadar korkak, zulmü kadar karanlık siyonistlerin kabusu olan Filistinli çocuklarız. Şehit de olsak nefes de alsak minik bedenlerde kocaman yürekli insanlarız” dedi.