Firari 2 hükümlüyü jandarma yakalandı

Edirne’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranması olan 2 hükümlü yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. isimli şahıslar yakalandı.

Firari hükümlüler jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.