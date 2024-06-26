Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.

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