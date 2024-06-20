FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 - Arjantin: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Arjantin'e 3-0 mağlup oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 - Arjantin: 3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında Arjantin’e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Stoice Arena

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Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Juraj Mokry (Slovakya)

Türkiye: Arda, Efe Mandıracı, Bedirhan, Adis, Mirza, Samet, Volkan (L) (Kaan, Vahit Emre, Murat, Yasin, Beytullah)

Arjantin: Conte, Bruno, Lima B., Palonsky, Zerba, De Cecco, Danani (L) (Franchi)

Setler: 17-25, 18-25, 20-25

Süre: 68 dakika