Ford'un iki yeni modeli Bronco Sport ve Edge Türkiye'de

Güçlü arazi aracı görünümünü şehirli hatlarla güncelleyen yeni nesil SUV Bronco Sport ile akıllı AWD (dört çeker) sistemi ve 2.0L EcoBoost motora sahip Ford Edge, müşteriler ile buluşuyor.

“Geleceği Bugünden Yaşa” mottosuyla hareket eden Ford’un geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen premium modeli F-150 Supercab XLT’den sonra iki yeni model daha Ford Store bayilerinde yerini alıyor: Güçlü arazi aracı görünümünü şehirli hatlarla güncelleyen yeni nesil SUV Bronco Sport ile akıllı AWD sistemi ve 2.0L EcoBoost motora sahip Ford Edge.

Modellerin özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı:

Yeni nesil Bronco Sport

’’Güçlü arazi aracı görünümünü şehirli hatlarla güncelleyen Bronco Sport, Türkiye’de SUV araç sınıfına yeni bir soluk getiriyor.

Performans açısından öne çıkan Bronco Sport gelişmiş motor teknolojileriyle, 1.5L EcoBoost motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile 258 Nm tork üreterek güçlü ve akıcı bir sürüş sunuyor. Her türlü arazide konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi için geliştirilen SUV, ‘G.O.A.T’ modunu (‘Goes Over Any Terrain’-Her Arazide Gider) fazlasıyla hak ediyor. Çeşitli arazi ve hava koşullarına uyum sağlayarak beş farklı sürüş modu arasında geçiş yapabilen araç; Normal, Eko, Spor seçeneklerinin yanı sıra kumlu ve kaygan zeminlerde üstün performans göstermesi için tasarlandı.

Bronco Sport; Big Bend ve Outer Banks seri seçenekleriyle birlikte geliyor

Zorlu arazi koşullarına daha kolay uyum sağlaması için kare şeklinde tasarlanan Bronco Sport Big Bend, geniş siyah renkli ön ızgarası ve LED farlarıyla her türlü maceraya göz kırpıyor. Arazi maceralarının yanı sıra şehir içindeki günlük rutinlere de eşlik edebilen ferah ve işlevsel iç mekanı; ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu, 4 yönlü manuel ayarlı yolcu koltuğu ve deri direksiyonuyla rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ön koltuk arkasındaki esnek eşya tutma kayışları ise küçük boyutlardaki eşyaları düzenli ve kolayca erişilebilir tutuyor. Bagaj çerçevesine entegre şişe açacağı, bagaj kapağı kamp ışıkları gibi akıllıca düşünülmüş detaylar fonksiyonelliği artırırken özellikle açık hava etkinlikleri ve kamp gezileri sırasında kullanım kolaylığı sunuyor.

8 inçlik ekrana sahip SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi, 4.2 inçlik dijital yol bilgisayarıyla birleşerek sürüş sırasında ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ve eğlence seçeneklerini sunuyor. Bu sistemler, yolculuğu daha keyifli hale getirirken Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları her an bağlantıda kalmayı sağlıyor.

Tavanda ve öz ızgarada siyahın hakim olduğu Bronco Sport Outer Banks ise tüm bunlara ek olarak, yolculuk keyfini artıracak 10 hoparlörlü Bang&Olufsen ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ambiyans LED ışıklandırma ve ısıtmalı deri direksiyonla birlikte geliyor.

Her iki seri de Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Otomatik Dur/Kalk Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve Ön/Arka Disk Frenler gibi gelişmiş sürücü destek özellikleriyle donatılmış durumda.

Lüks ve gücün buluşması: Ford Edge ile üstün sürüş deneyimi

Performansı lüks tasarımla desteklemek isteyenlerin tercihi Ford Edge, üstün bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan ve 4x4 akıllı AWD sistemi ile 2.0L EcoBoost motora sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla 380 Nm tork sağlayan yeni model, ayrıca ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde her tekerleğin bağımsız hareket etmesini sağlayarak sürüş konforunu ve yol tutuşunu artırıyor.

Güvenlik açısından da donanımlı olan bu model, Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Sistemi, Şerit Takip Sistemi, , Otomatik Dur/Kalk Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği, Arka Park Sensörü, Adaptif Hız Kontrolü ve Geri Görüş Kamerası gibi önemli özelliklerle sürüş deneyimini daha verimli hale getiriyor.

Ford Edge, SEL ve Titanium olmak üzere iki farklı seri seçeneğiyle sunuluyor

Ford Edge SEL dış tasarımında açılabilir panoramik cam tavanı, petek tasarımlı ön ızgarası, 18 inç alüminyum jantlarıyla fark oluştururken; aracın işlevselliği LED farlar, gündüz yanan ayarlı LED farlar, elektrikli yan aynalar, akıllı bagaj kapağı ile bir üst seviyeye taşınıyor. Ayrıca kullanım kolaylığını arttıran anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği Ford Edge SEL donanımında standart sunuluyor.

Üstün bir stilden izler taşıyan iç tasarımda ise teknoloji ve konfor öne çıkıyor. Farklı yönlere otomatik olarak ayarlanabilen ön yolcu ve sürücü koltukları, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon detaylara verilen özeni gösteriyor. 12 inçlik ekrana sahip SYNC 4A bilgi-eğlence sistemi, 4.2 inçlik yol bilgisayarıyla destekleniyor ve sürüş sırasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri kolayca erişilebilir kılıyor. Kullanıcılar Apple CarPlay ve Android Auto sayesinde telefonlarındaki uygulamalara araç ekranından rahatça erişebiliyor. Kablosuz şarj özelliği ile elektronik cihazlar yolculuk esnasında kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Ford Edge Titanium ise stil detayları ve donanımıyla bu lüks tasarımı bir adım ileri taşıyor. Krom çıtalı öz ızgarası, 20 inç jantlarıyla çarpıcı bir dış görünüme sahip olan Ford Edge Titanium paketi aynı zamanda Yağmur Sensörü, Ön Park Sensörü ile hafızalı, elektrikli, katlanabilen ve sinyalli yan aynalarıyla son derece pratik bir sürüş sağlıyor. Ford Edge SEL paketine ek olarak ayrıca iç mekânda ambiyans LED ışıklandırma, , yol keyfine eşlik eden 12 hoparlörlü Bang&Olufsen ses sistemi ile konfor ve lüksü bir arada sunuyor.’’

Yeni Ford Bronco Sport’un 2 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve Edge’nin ise 3 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla Ford Store bayilerinde satışa sunulduğu belirtildi.