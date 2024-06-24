Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı

Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Futbolda yaz transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 24 Haziran 2024’te başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül 2024’te sona erecek.

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İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025’te başlayıp, 11 Şubat 2025’te bitecek.