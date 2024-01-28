Galatasaray: 'Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha, her şey için teşekkürler'

Galatasaray, Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey’a emekleri için teşekkür ederek, başarılar diledi. Boey, Almanya’ya gitmeden önce tesislerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile vedalaştı.

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonusla Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından veda paylaşımda, "Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! Her şey için teşekkürler!" denildi.

Boey, İstanbul’dan ayrılmadan önce Florya Metin Oktay Tesisleri’ne Teknik Direktör Okan Buruk ile vedalaştı.