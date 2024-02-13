Galatasaray - Sparta Prag maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te RAMS Park’ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Bu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Ricardo de Burgos oturacak.